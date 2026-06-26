Израиль и Ливан заключили трехстороннюю сделку в Вашингтоне

Израиль, Ливан и США подписали рамочное трехстороннее соглашение, предусматривающее начало частичного вывода израильских войск из южной части Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Детали и условия сделки

По информации издания, церемония подписания документа прошла в Государственном департаменте США с участием послов Израиля и Ливана, а также госсекретаря Марко Рубио.

Американский чиновник назвал это событие "началом начала" сложного процесса урегулирования.

Соглашение предусматривает вывод подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из нескольких небольших районов на юге Ливана.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении подчеркнул, что страна оставляет за собой контроль над созданной буферной зоной.

"Мы будем сохранять буферную зону, пока "Хезболла" не разоружится и пока будет существовать угроза для государства Израиль", - заявил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, страна не позволит боевикам "Хезболлы" или гражданскому ливанскому населению входить в эту зону безопасности, закрывающую радиус действия противотанковых ракет.

Ливанская армия начнет подготовку к переходу под свой контроль двух пилотных зон, согласованных с ЦАХАЛ.

Ограничение влияния Ирана

Израильская сторона подчеркнула, что подписанный документ фактически исключает Тегеран из процессов урегулирования внутри Ливана.

По словам посла Израиля в США Ехиэля Лейтера, несмотря на предыдущие попытки Вашингтона вовлечь Иран в механизмы деконфликтизации, текущее соглашение это нивелирует.

"В этом трехстороннем рамочном соглашении Иран выходит из соглашения, "Хезболла" выходит из соглашения, а путь к миру между Израилем и Ливаном открыт", - отметил израильский дипломат.

В офисе Нетаньяху добавили, что свобода военных действий ЦАХАЛ будет полностью сохранена по всей зоне безопасности для ликвидации любых потенциальных угроз.

Обновлено в 23:30

В Госдепартаменте США официально подтвердили подписание сделки и раскрыли ряд деталей. На сайте сказано, что: