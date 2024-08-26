Израиль и ХАМАС не смогли договориться о прекращении войны в Секторе Газа

Переговоры о прекращении войны и обмена заложниками в Секторе Газа завершились без достижения сторонами финального варианта соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Times of Israel и агентство Reuters.
Во время очередного раунда переговоров в Каире, ХАМАС и Израиль не согласились на несколько предложенных посредниками вариантов соглашения.
В частности, представители палестинской группировки отвергли предложенные Израилем новые условия.
Ключевой проблемой на переговорах является присутствие израильских военных в так называемом "Филадельфийском коридоре" - узком участке земли длиной 14,5 км вдоль южной границы Полосы Газа с Египтом.
Представители ХАМАС заявили, что Израиль отступил от обязательства вывести войска из коридора и выдвинул другие новые условия, включая проверку перемещенных палестинцев, которые будут возвращаться на более густонаселенный север анклава, когда начнется прекращение огня.
"Мы не примем обсуждения отступлений от того, о чем мы договорились 2 июля, или новых условий", - сказал в воскресенье официальный представитель группировки Усама Хамдан.
Он также сообщил, что ХАМАС передал посредникам свой ответ на последнее предложение, заявив, что разговоры США о неизбежной сделке, не соответствуют действительности.
Делегация ХАМАС покинула Каир после переговоров с посредниками. Группировка подтвердила свое требование о том, что любое соглашение должно предусматривать постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Сектора Газа.
В то же время, американский чиновник сообщил, что переговоры об освобождении заложников, проходившие в Каире в течение последних нескольких дней, были "конструктивными и проводились в духе достижения окончательного и осуществимого соглашения, причём все стороны разделяют этот настрой".
"Процесс продолжится в ближайшие дни в рамках рабочих групп для дальнейшего решения оставшихся вопросов и уточнения деталей", - сказал чиновник.
Следует отметить, что американские чиновники, похоже, являются единственной стороной в переговорах, которая выражает надежду относительно их траектории.
Весной между Израилем и палестинским движением ХАМАС начались переговоры о прекращении огня и обмене заложниками в Секторе Газа. Посредниками в переговорах являются представители США, Египта и Катара.
В начале июля группировка ХАМАС согласилась с предложением США начать переговоры об освобождении израильских заложников, включая солдат и мужчин.
Первый вариант мирного плана был провален из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия в Секторе Газа до ликвидации всего руководства ХАМАС.
19 августа Израиль утвердил предложенное США соглашение об освобождении заложников.
Однако впоследствии между сторонами возникли новые разногласия, касающиеся пограничных коридоров на юге Сектора Газа.
В частности, Египет обратился к Израилю с требованием отказаться от контроля над пограничным переходом Рафах в первые дни возможного прекращения огня.
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