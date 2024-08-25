В мирных переговорах по Сектору Газа возникли новые острые разногласия, - Reuters

На переговорах о прекращении огня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не выйдет из так называемого "Филадельфийского коридора" на юге полосы Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство со ссылкой на собственные источники отметило, что коридор вдоль границы с Египтом и Нецаримский коридор, проходящий через середину Сектора Газа, были двумя главными камнями преткновения на переговорах с участием посредников - Египта, Катара и США.

Нетаньяху неоднократно настаивал на том, что Израиль не откажется от контроля над Филадельфийским коридором, поскольку хочет предотвратить контрабанду оружия и боевиков ХАМАС через границу с Египтом. Он также заявил, что Израиль должен удерживать контрольно-пропускные пункты в Нецаримском коридоре, чтобы остановить вооруженных боевиков ХАМАС, которые движутся из южной части Сектора Газа на север.

Собеседник Reuters сообщил, что Нетаньяху согласился перенести одну позицию "Филадельфии" на несколько сотен метров, но сохранит общий контроль над коридором, несмотря на давление со стороны членов его собственной переговорной группы, которые требуют больших уступок.

"Премьер-министр настаивает на том, что такая ситуация будет продолжаться, вопреки давлению со стороны определенных элементов в переговорной группе, которые хотят выйти из нее", - сообщил хорошо знакомый с ходом переговоров человек.

На этой неделе израильский 12-й канал сообщил, что Нетаньяху подверг острой критике переговорную группу во главе с руководителем разведывательной службы "Моссад" Давидом Барнеа за ее готовность пойти на слишком много уступок.

Давление и благие намерения

Нетаньяху находится под сильным давлением со стороны семей некоторых израильских заложников, которые остаются в Секторе Газа. Многие из них резко критикуют неспособность достичь соглашения, а другие критики обвиняют премьера в препятствовании заключению соглашения ради собственных политических целей.

Однако под давлением сторонников жесткой линии в его собственном кабинете, выступающих против любых уступок, и с учетом опросов общественного мнения, свидетельствующих о росте его катастрофического рейтинга в начале войны, Нетаньяху неоднократно заявлял, что стремится к полной победе над ХАМАСом.