Египет требует от Израиля отказаться от контроля КПП Рафах при прекращении огня, - СМИ

Египет требует от Израиля отказаться от контроля над пограничным переходом Рафах в первые дни возможного прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Во время переговоров в Каире египетские посредники пытаются добиться от Израиля постепенного сокращения присутствия ЦАХАЛа вдоль Филадельфийского маршрута, чтобы способствовать соглашению с ХАМАСом.

Чтобы убедить террористическую группировку прийти к соглашению, Египет заявил ХАМАСу, что согласен с его позицией, отвергающей любое постоянное присутствие Израиля вдоль пограничного коридора.

В пятницу издание Axios сообщило, что в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился изменить местоположение одной из позиций ЦАХАЛа и передвинуть ее на несколько сотен метров, что не повлияет на оперативный контроль Израиля над границей.

В ответ Байден, как говорят, поддержал требование Нетаньяху, чтобы войска ЦАХАЛа продолжали удерживать остальную часть границы на первом этапе сделки.