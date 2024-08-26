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Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитися щодо припинення війни у Секторі Газа

Фото: переговори з припинення вогню в Секторі Газа знову провалилися (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Переговори щодо припинення війни та обміну заручниками у Секторі Газа завершилися без досягнення сторонами фінального варіанту угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Times of Israel та агентство Reuters.

Під час чергового раунду переговорів у Каїрі, ХАМАС та Ізраїль не погодилися на кілька запропонованих посередниками варіантів угоди.

Зокрема, представники палестинського угруповання відкинули нові умови, запропоновані Ізраїлем.

Ключовою проблемою на переговорах є присутність ізраїльських військових у так званому "Філадельфійському коридорі" - вузькій ділянці землі завдовжки 14,5 км уздовж південного кордону Смуги Газа з Єгиптом.

Представники ХАМАСу заявили, що Ізраїль відступив від зобов'язання вивести війська з коридору та висунув інші нові умови, включно з перевіркою переміщених палестинців, які будуть повертатися на більш густонаселену північ анклаву, коли почнеться припинення вогню.

"Ми не приймемо обговорення відступів від того, про що ми домовилися 2 липня, або нових умов", - сказав у неділю офіційний представник угруповання Усама Хамдан.

Він також повідомив, що ХАМАС передав посередникам свою відповідь на останню пропозицію, заявивши, що розмови США про неминучу угоду, не відповідають дійсності.

Делегація ХАМАС покинула Каїр після переговорів з посередниками. Угруповання підтвердило свою вимогу про те, що будь-яка угода повинна передбачати постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Сектора Газа.

Мирні переговори щодо Сектору Газа

Навесні між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС почалися переговори щодо припинення вогню й обміну заручниками у Секторі Газа. Посередниками у перемовинах є представники США, Єгипту і Катару.

На початку липня угруповання ХАМАС погодилося з пропозицією США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників, включно з солдатами і чоловіками.

Перший варіант мирного плану був провалений через небажання Ізраїлю припиняти бойові дії у Секторі Газа до ліквідації усього керівництва ХАМАС.

19 серпня Ізраїль затвердив запропоновану США угоду про звільнення заручників.

Однак згодом між сторонами виникли нові розбіжності, що стосуються прикордонних коридорів на півдні Сектора Газа.

Зокрема, Єгипет звернувся до Ізраїлю з вимогою відмовитися від контролю над прикордонним переходом Рафах у перші дні можливого припинення вогню.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа