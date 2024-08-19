Израиль поддержал предложение США по сделке с ХАМАС о заложниках, - Блинкен

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Глава Госдепа США находится с визитом в Израиле. Сегодня, 19 августа, он провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Он (Нетаньяху - ред.) подтвердил мне, что Израиль принимает предложение (по заложникам - ред.) и что он поддерживает его", - отметил Блинкен.

По его словам, теперь окончательное решение должен принять ХАМАС. Если это произойдет, то стороны конфликта при участии посредников - США, Египта и Катара - должны достичь договоренностей, как они будут выполнять свои обязанности в рамках сделки.

В свою очередь Нетаньяху подтвердил, что его страна поддерживает инициативу США.