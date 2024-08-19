Израиль поддержал предложение США по сделке с ХАМАС о заложниках, - Блинкен
Израиль поддержал сделку с ХАМАС об освобождении заложников, которую предложили Соединенные Штаты Америки.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Глава Госдепа США находится с визитом в Израиле. Сегодня, 19 августа, он провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
"Он (Нетаньяху - ред.) подтвердил мне, что Израиль принимает предложение (по заложникам - ред.) и что он поддерживает его", - отметил Блинкен.
По его словам, теперь окончательное решение должен принять ХАМАС. Если это произойдет, то стороны конфликта при участии посредников - США, Египта и Катара - должны достичь договоренностей, как они будут выполнять свои обязанности в рамках сделки.
В свою очередь Нетаньяху подтвердил, что его страна поддерживает инициативу США.
Что предшествовало
Напомним, в октябре прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Там они похищали и убивали местных жителей - это касалось как мирного населения, так и военных.
После этого Израиль начал операцию на территории Сектора Газа, главной целью которого является ликвидация террористов ХАМАС.
Также страна хочет освободить заложников, которых захватили боевики. Сторонам конфликта уже удавалось договариваться о прекращении огня для того, чтобы освободить похищенных людей.
Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС "ближе, чем когда-либо" к сделке о прекращению огня.
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