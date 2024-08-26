Израиль и ХАМАС не смогли договориться о прекращении войны в Секторе Газа

Переговоры о прекращении войны и обмена заложниками в Секторе Газа завершились без достижения сторонами финального варианта соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Times of Israel и агентство Reuters.

Во время очередного раунда переговоров в Каире, ХАМАС и Израиль не согласились на несколько предложенных посредниками вариантов соглашения.

В частности, представители палестинской группировки отвергли предложенные Израилем новые условия.

Ключевой проблемой на переговорах является присутствие израильских военных в так называемом "Филадельфийском коридоре" - узком участке земли длиной 14,5 км вдоль южной границы Полосы Газа с Египтом.

Представители ХАМАС заявили, что Израиль отступил от обязательства вывести войска из коридора и выдвинул другие новые условия, включая проверку перемещенных палестинцев, которые будут возвращаться на более густонаселенный север анклава, когда начнется прекращение огня.

"Мы не примем обсуждения отступлений от того, о чем мы договорились 2 июля, или новых условий", - сказал в воскресенье официальный представитель группировки Усама Хамдан.

Он также сообщил, что ХАМАС передал посредникам свой ответ на последнее предложение, заявив, что разговоры США о неизбежной сделке, не соответствуют действительности.

Делегация ХАМАС покинула Каир после переговоров с посредниками. Группировка подтвердила свое требование о том, что любое соглашение должно предусматривать постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Сектора Газа.

Оптимизм США

В то же время, американский чиновник сообщил, что переговоры об освобождении заложников, проходившие в Каире в течение последних нескольких дней, были "конструктивными и проводились в духе достижения окончательного и осуществимого соглашения, причём все стороны разделяют этот настрой".

"Процесс продолжится в ближайшие дни в рамках рабочих групп для дальнейшего решения оставшихся вопросов и уточнения деталей", - сказал чиновник.

Следует отметить, что американские чиновники, похоже, являются единственной стороной в переговорах, которая выражает надежду относительно их траектории.