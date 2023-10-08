Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа

По словам израильских вооруженных сил, доступ в зону будет закрыт.

"ЦАХАЛ отмечает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит население быть бдительным и не заходить в этот район", - сказано в сообщении армии обороны Израиля в Telegram.

Война в Израиле

По свежим данным Минздрава Израиля, ранения, в результате боев получили 1600 человек. Большинство на лечении в больницах в разных городах страны.

Ночью стало известно о гибели полковника ЦАХАЛа в бою с боевиками. Информацию подтвердили в Вооруженных силах Израиля.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал, что Израиль любой ценой уничтожит банду ХАМАС. Для этого может быть задействована вся боевая мощь страны.

Вечером, 7 октября, ХАМАС атаковал центральную часть Израиля. Звучали сирены, жители слышали взрывы, работала система противоракетной обороны "Железный купол". Террористы выпустили 150 ракет в сторону Израиля.