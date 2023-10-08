RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль создал закрытую зону в районе Сектора Газа

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля создала закрытую зону в районе сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал израильских вооруженных сил в Telegram.

По словам израильских вооруженных сил, доступ в зону будет закрыт.

"ЦАХАЛ отмечает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит население быть бдительным и не заходить в этот район", - сказано в сообщении армии обороны Израиля в Telegram.

Война в Израиле

По свежим данным Минздрава Израиля, ранения, в результате боев получили 1600 человек. Большинство на лечении в больницах в разных городах страны.

Ночью стало известно о гибели полковника ЦАХАЛа в бою с боевиками. Информацию подтвердили в Вооруженных силах Израиля.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал, что Израиль любой ценой уничтожит банду ХАМАС. Для этого может быть задействована вся боевая мощь страны.

Вечером, 7 октября, ХАМАС атаковал центральную часть Израиля. Звучали сирены, жители слышали взрывы, работала система противоракетной обороны "Железный купол". Террористы выпустили 150 ракет в сторону Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор Газа