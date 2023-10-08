Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа

За словами ізраїльських збройних сил, доступ до зони буде закрито.

"ЦАХАЛ зазначає, що вхід до закритої військової зони заборонено, і просить населення бути пильним і не заходити в цей район", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю в Telegram.

Війна в Ізраїлі

За свіжими даними МОЗ Ізраїлю, поранення в результаті боїв отримали 1600 осіб. Більшість на лікуванні у лікарнях у різних містах країни.

Вночі стало відомо про загибель полковника ЦАХАЛа в бою з бойовиками. Інформацію підтвердили у Збройних силах Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху пообіцяв, що Ізраїль за будь-яку ціну знищить банду ХАМАС. І тому може бути задіяна вся бойова міць країни.

Увечері, 7 жовтня, ХАМАС атакував центральну частину Ізраїлю. Лунали сирени, мешканці чули вибухи, працювала система протиракетної оборони "Залізний купол". Терористи випустили 150 ракет у бік Ізраїлю.