В результате боев в Израиле ранения получили около 1600 человек, - Минздрав

В результате боевых действий в Израиле вчера, 7 октября, ранения получили по меньшей мере 1590 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В комментарии Министерства здравоохранения Израиля говорится, что вчера ранения получили по меньшей мере 1590 человек, большинство из них на данный момент находятся на лечении в больницах в разных городах страны.

Также сообщается, что по состоянию на 23:30 19 человек находятся в критическом состоянии, 293 – в тяжелом, 315 – в состоянии средней тяжести, 715 – в легком, 20 находятся на лечении от серьезного беспокойства и 181 все еще находятся на обследовании у медицинских работников.

В ведомстве также отметили, что, предположительно, в результате боев погибло более 250 человек. Ожидается, что эта цифра будет увеличиваться.

Что происходит в Израиле

Вчера утром, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

По предварительным данным, среди жертв нападения на Израиль одна гражданка Украины. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, эта информация еще проверяется.

Поздно вечером стало известно, что войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа. На юге страны были замечены колонны с танками "Меркава".

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.