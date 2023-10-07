Сирены, взрывы и 150 ракет на Тель-Авив. ХАМАС атакует центральную часть Израиля
Террористическая группировка ХАМАС вечером 7 октября снова атакует центральную часть Израиля. Звучат сирены, слышны взрывы, есть информация о сбитых ракетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.
Сообщается, что в 19:59 сработали сирены в Холоне, Бат-Яме, Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе, Реховоте, а также в районе Пальмахим. Слышны взрывы, работает система противоракетной обороны "Железный купол".
Также сирены прозвучали в районе Герцлии и Кфар Шмариягу, а также в Раанане и многих других населенных пунктах центральной части Израиля.
Также сообщается, что ХАМАС выпустил 150 ракет в сторону Тель-Авива. Как заявили террористы, в ответ на уничтожение "Палестинской башни" в секторе Газе. За несколько часов до этого появилось видео ударов по высотным зданиям.
На данный момент известно об уничтоженных ракетах над Холоном и Ришон ле-Ционом.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль прекращает подачу электроэнергии в сектор Газа. Отметим, его энергосистема более чем на половину зависит именно от Израиля.
По состоянию на вечер 7 октября Армия обороны вернулась в ранее захваченные террористами города на юге страны. Следить за событиями в Израиле можно по ссылке.
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