ua en ru
Сб, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сирены, взрывы и 150 ракет на Тель-Авив. ХАМАС атакует центральную часть Израиля

Тель-Авив, Суббота 07 октября 2023 20:30
UA EN RU
Сирены, взрывы и 150 ракет на Тель-Авив. ХАМАС атакует центральную часть Израиля Фото: ХАМАС снова атакует Израиль (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Террористическая группировка ХАМАС вечером 7 октября снова атакует центральную часть Израиля. Звучат сирены, слышны взрывы, есть информация о сбитых ракетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Сообщается, что в 19:59 сработали сирены в Холоне, Бат-Яме, Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе, Реховоте, а также в районе Пальмахим. Слышны взрывы, работает система противоракетной обороны "Железный купол".

Также сирены прозвучали в районе Герцлии и Кфар Шмариягу, а также в Раанане и многих других населенных пунктах центральной части Израиля.

Также сообщается, что ХАМАС выпустил 150 ракет в сторону Тель-Авива. Как заявили террористы, в ответ на уничтожение "Палестинской башни" в секторе Газе. За несколько часов до этого появилось видео ударов по высотным зданиям.

На данный момент известно об уничтоженных ракетах над Холоном и Ришон ле-Ционом.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль прекращает подачу электроэнергии в сектор Газа. Отметим, его энергосистема более чем на половину зависит именно от Израиля.

По состоянию на вечер 7 октября Армия обороны вернулась в ранее захваченные террористами города на юге страны. Следить за событиями в Израиле можно по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Палестина
NEWS
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
Израиль укрепит границы, чтобы не дать другим "вступить в войну", - Нетаньяху
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины