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Израиль в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана, - ЦАХАЛ

Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана.

Об этом заявил спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы находимся в боевой готовности и готовы к разным сценариям, постоянно оцениваем ситуацию. Мы готовы к нападению и обороне, используя различные возможности, которыми владеет ЦАХАЛ", - сказал Хагари.

Он рассказал, что глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль сегодня утром, чтобы провести оценку с начальником штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Герце Галле по "вызовам безопасности в регионе".

"Наши стратегические отношения с вооруженными силами США крепкие и тесные. Атака с территории Ирана была бы явным доказательством намерений Ирана обострить ситуацию на Ближнем Востоке и прекратить прятаться за прокси", - отметил спикер.

По его словам, за последние месяцы армия обороны Израиля "обновила и улучшила" свои атакующие возможности и будет "действовать везде, где это будет нужно".

"У нас есть многоуровневая воздушная защита, которая зарекомендовала себя во время войны благодаря тысячам успешных перехватов. Но защита никогда не будет герметичной", - добавил Хагари, отмечая, что гражданские лица должны продолжать следовать существующим и неизменным указаниям Командования тыла и оставаться бдительными.

 

Обострение между Израилем и Ираном

Напомним, 1 апреля Израиль нанес мощный авиаудар по центральному кварталу Меззе в центре Дамаска в Сирии. Здание иранского консульства было полностью уничтожено. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Несмотря на то, что Израиль уже неоднократно бил по связанным с Ираном объектам в Сирии в течение последних месяцев, впрочем это был первый случай, когда ЦАХАЛ нанес удар по иранскому дипломатическому зданию.

Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. 4 апреля ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".

Подробнее о ситуации - читайте в материале РБК-Украина.

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