Ізраїль у стані підвищеної готовності через можливу атаку з боку Ірану, - ЦАХАЛ

"Ми перебуваємо в бойовій готовності та готові до різних сценаріїв, постійно оцінюємо ситуацію. Ми готові до нападу та оборони, використовуючи різноманітні можливості, якими володіє ЦАХАЛ", - сказав Хагарі.

Він розповів, що голова Центрального командування США генерал Майкл Курілла прибув до Ізраїлю сьогодні вранці, щоб провести оцінку з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві щодо "викликів безпеки в регіоні".

"Наші стратегічні стосунки зі збройними силами США міцні й тісні. Атака з території Ірану була б явним доказом намірів Ірану загострити ситуацію на Близькому Сході та припинити ховатися за проксі", - зазначив речник.

За його словами, за останні місяці армія оборони Ізраїлю "оновила та покращила" свої атакувальні можливості та "діятиме скрізь, де це буде потрібно".

"У нас є багаторівневий повітряний захист, який зарекомендував себе під час війни завдяки тисячам успішних перехоплень. Але захист ніколи не буде герметичним", - додав Хагарі, наголошуючи, що цивільні особи повинні продовжувати дотримуватися існуючих і незмінних вказівок Командування тилу та залишатися пильними.