Израиль без США не сможет разбомбить важный ядерный объект Ирана: разъяснение эксперта

"Объект Фордо очень важный по именно производству ядерной бомбы, поскольку находится в скале глубоко под землей. Есть только у американцев ракеты, которые могут это разбомбить", - подчеркнул Мил-Ман.



Он уточнил, что даже если США предоставят такие ракеты Израилю, у страны нет самолетов, которые могут нести их. Только особые бомбардировщики дальнего радиуса действия США могут провести такую операцию.

"Если Америка решит не бомбить - ничего не будет", - подчеркнул дипломат.