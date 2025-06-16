Ізраїль без США не зможе розбомбити важливий ядерний об'єкт Ірану: роз'яснення експерта

"Об'єкт Фордо дуже важливий щодо саме виробництва ядерної бомби, оскільки розташований у скелі глибоко під землею. Є тільки в американців ракети, які можуть це розбомбити", - підкреслив Міл-Ман.



Він уточнив, що навіть якщо США нададуть такі ракети Ізраїлю, у країни немає літаків, які можуть нести їх. Тільки особливі бомбардувальники дальнього радіусу дії США можуть провести таку операцію.

"Якщо Америка вирішить не бомбити - нічого не буде", - підкреслив дипломат.