Израиль проводит масштабную мобилизацию: в армию призывают 100 тысяч резервистов

Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов из-за обострения конфликта с Ираном. Такое решение приняли для укрепления обороноспособности на нескольких фронтах одновременно.

Усиление стратегических направлений По данным военных, наземные подразделения были срочно усилены на всех критических участках - на границах с Сирией и Ливаном, в секторе Газа, а также на Западном берегу реки Иордан. Особое внимание уделено защите тыла. Командование тыла уже мобилизовало 20 000 резервистов. Их основная специализация - проведение поисково-спасательных работ в случае обстрелов. Дополнительные меры безопасности Кроме сухопутных войск, значительное подкрепление получили и другие рода войск: Военно-воздушные силы (ВВС);

Военно-морские силы (ВМС);

Управление военной разведки. В ЦАХАЛ заверили, что все мобилизованные будут обеспечены необходимой логистикой и средствами для выполнения боевых задач в кратчайшие сроки.