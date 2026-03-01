ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль проводит масштабную мобилизацию: в армию призывают 100 тысяч резервистов

Израиль, Воскресенье 01 марта 2026 19:40
UA EN RU
Израиль проводит масштабную мобилизацию: в армию призывают 100 тысяч резервистов Фото: Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов из-за обострения конфликта с Ираном. Такое решение приняли для укрепления обороноспособности на нескольких фронтах одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которое цитирует The Times of Israel.

Читайте также: Иран атаковал баллистикой пригород Иерусалима: ракета попала в укрытие, есть погибшие

Усиление стратегических направлений

По данным военных, наземные подразделения были срочно усилены на всех критических участках - на границах с Сирией и Ливаном, в секторе Газа, а также на Западном берегу реки Иордан.

Особое внимание уделено защите тыла. Командование тыла уже мобилизовало 20 000 резервистов.

Их основная специализация - проведение поисково-спасательных работ в случае обстрелов.

Дополнительные меры безопасности

Кроме сухопутных войск, значительное подкрепление получили и другие рода войск:

  • Военно-воздушные силы (ВВС);
  • Военно-морские силы (ВМС);
  • Управление военной разведки.

В ЦАХАЛ заверили, что все мобилизованные будут обеспечены необходимой логистикой и средствами для выполнения боевых задач в кратчайшие сроки.

Конфликт вышел на новый уровень

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу прямого военного столкновения после того, как Израиль нанес удар на опережение по территории Ирана. Эта операция стала ответом на угрозы масштабной атаки со стороны Тегерана.

Впоследствии Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по военным объектам Ирана, фокусируясь на уничтожении ракетного потенциала страны и систем ПВО.

В ответ на действия ЦАХАЛа Иран атаковал баллистическими ракетами пригород Иерусалима. В результате прямого попадания иранской баллистической ракеты по жилому кварталу в израильском городе Бейт-Шемеш погибли девять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран Ближний восток Ракетная атака
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше