Ізраїль проводить масштабну мобілізацію: до війська призивають 100 тисяч резервістів

Ізраїль, Неділя 01 березня 2026 19:40
Ізраїль проводить масштабну мобілізацію: до війська призивають 100 тисяч резервістів Фото: Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів через загострення конфлікту з Іраном. Таке рішення прийняли для зміцнення обороноздатності на кількох фронтах одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), яку цитує The Times of Israel.

Посилення стратегічних напрямків

За даними військових, наземні підрозділи були терміново посилені на всіх критичних ділянках - на кордонах із Сирією та Ліваном, у секторі Газа, а також на Західному березі річки Йордан.

Окрему увагу приділено захисту тилу. Командування тилу вже мобілізувало 20 000 резервістів.

Їхня основна спеціалізація - проведення пошуково-рятувальних робіт у разі обстрілів.

Додаткові заходи безпеки

Крім сухопутних військ, значне підкріплення отримали й інші роди військ:

  • Військово-повітряні сили (ВПС);
  • Військово-морські сили (ВМС);
  • Управління військової розвідки.

У ЦАХАЛ запевнили, що всі мобілізовані будуть забезпечені необхідною логістикою та засобами для виконання бойових завдань у найкоротші терміни.

Конфлікт вийшов на новий рівень

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу прямого військового зіткнення після того, як Ізраїль завдав удару на випередження по території Ірану. Ця операція стала відповіддю на загрози масштабної атаки з боку Тегерана.

Згодом Армія оборони Ізраїлю почала завдавати нових ударів по військових об'єктах Ірану, фокусуючись на знищенні ракетного потенціалу країни та систем ППО.

У відповідь на дії ЦАХАЛу Іран атакував балістичними ракетами передмістя Єрусалима. Унаслідок прямого влучання іранської балістичної ракети по житловому кварталу в ізраїльському місті Бейт-Шемеш загинули дев'ятеро людей.

