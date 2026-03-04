Израиль пригрозил Ирану: любой новый лидер "станет мишенью для ликвидации"

Любой новый лидер, назначенный иранским режимом на замену Али Хаменеи, будет "однозначной мишенью для ликвидации".
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в соцсети Х.
"Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана уничтожения Израиля, угроз США, свободному миру и странам региона, а также угнетения иранского народа, будет однозначной мишенью для ликвидации", - заявил Кац.
Он добавил, что не имеет значения, как зовут нового лидера Ирана и где он скрывается".
"Мы продолжим действовать с полной силой вместе с нашими американскими партнерами, чтобы уничтожить возможности режима и создать условия для иранского народа, чтобы он мог его свергнуть и заменить", - отметил израильский министр.
Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате удара израильских и американских военных.
После его смерти в стране начался процесс передачи власти, ведь верховный лидер Ирана является высшей политической и религиозной должностью в государстве и имеет решающее влияние на правительство, армию и внешнюю политику.
Уже 3 марта СМИ сообщили, что новым верховным лидером Ирана после гибели Али Хаменеи станет его сын Моджтаба Хаменеи.
Решение о назначении было принято Ассамблеей экспертов - органом, который по конституции отвечает за избрание верховного лидера страны.
При этом, по информации журналистов, на членов ассамблеи активно давил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Именно силовая структура настаивала на скорейшем определении преемника, чтобы избежать политической нестабильности после смерти Хаменеи.