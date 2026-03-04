Израиль пригрозил Ирану: любой новый лидер "станет мишенью для ликвидации"

"Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана уничтожения Израиля, угроз США, свободному миру и странам региона, а также угнетения иранского народа, будет однозначной мишенью для ликвидации", - заявил Кац.

Он добавил, что не имеет значения, как зовут нового лидера Ирана и где он скрывается".

"Мы продолжим действовать с полной силой вместе с нашими американскими партнерами, чтобы уничтожить возможности режима и создать условия для иранского народа, чтобы он мог его свергнуть и заменить", - отметил израильский министр.