Ізраїль пригрозив Ірану: будь-який новий лідер "стане мішенню для ліквідації"

Загибель Алі Хаменеї

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок удару ізраїльських та американських військових.

Після його смерті в країні розпочався процес передачі влади, адже верховний лідер Ірану є найвищою політичною та релігійною посадою в державі і має вирішальний вплив на уряд, армію та зовнішню політику.

Вже 3 березня ЗМІ повідомили, що новим верховним лідером Ірану після загибелі Алі Хаменеї стане його син Моджтаба Хаменеї.

Рішення про призначення було ухвалене Асамблеєю експертів - органом, який за конституцією відповідає за обрання верховного лідера країни.

При цьому, за інформацією журналістів, на членів асамблеї активно тиснув Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Саме силова структура наполягала на якнайшвидшому визначенні наступника, щоб уникнути політичної нестабільності після смерті Хаменеї.