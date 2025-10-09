Израиль поставил точку в вопросе срока вступления в силу соглашения по Газе

Израиль заявил, что мирное соглашение по Сектору Газа вступит в силу только после одобрения правительством, заседание которого ждут вечером 9 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг сообщил, что соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа вступит в силу только после одобрения Кабинетом министров.
В заявлении офиса Нетаньяху указано:
"Вопреки сообщениям арабских СМИ, 72-часовой отсчет начнется только после того, как соглашение будет одобрено на заседании правительства, которое ожидается в вечерние часы", - говорится в сообщении.
Перед этим Израиль официально заявлял, что в ближайшие дни - в воскресенье или понедельник - ожидается освобождение 20 израильских заложников, которые удерживаются в Газе.
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта в Секторе Газа, в котором указаны 20 пунктов.
Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Руководителями Совета станут сам Трамп и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
6 октября в Египте начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом, в которых посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
Накануне Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Согласно ему, скоро всех заложников освободят, а Израиль отведет войска к согласованной линии.
Трамп допустил, что в рамках продвижения мирного плана заложников, вероятно, освободят в понедельник.