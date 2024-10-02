Байден сказал, какой ответ Израиля на удар Ирана не одобрят США

США выступают против удара Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на вчерашнюю атаку. Варианты ответа американские чиновники обсудят с израильскими.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Журналисты поинтересовались у Байдена, поддержит ли он ответный удар Израиля по по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

"Ответ - нет", - подчеркнул американский лидер.

По словам Байдена, он "относительно скоро" должен провести телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы будем обсуждать с израильтянами, что они собираются делать", - добавил президент.