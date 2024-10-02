Байден сказал, какой ответ Израиля на удар Ирана не одобрят США
США выступают против удара Израиля по ядерным объектам Ирана в ответ на вчерашнюю атаку. Варианты ответа американские чиновники обсудят с израильскими.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Журналисты поинтересовались у Байдена, поддержит ли он ответный удар Израиля по по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.
"Ответ - нет", - подчеркнул американский лидер.
По словам Байдена, он "относительно скоро" должен провести телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мы будем обсуждать с израильтянами, что они собираются делать", - добавил президент.
Атака на Израиль
Напомним, вчера, 1 октября, Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет. В разных уголках Израиля на этом фоне прогремели взрывы.
ЦАХАЛ признал, что в центральной и южной части страны были попадания. Но "большую часть" целей удалось сбить.
Сегодня, 2 октября, начальник Генштаба Израиля Герци Халеви рассказал, что Израиль в качестве ответа может обнаружить "важные объекты" и нанести по ним удар.
Более детально об обстреле Израиля - в материале РБК-Украина.
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