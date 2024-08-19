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Израиль поддержал предложение США по сделке с ХАМАС о заложниках, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Израиль поддержал сделку с ХАМАС об освобождении заложников, которую предложили Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Глава Госдепа США находится с визитом в Израиле. Сегодня, 19 августа, он провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. 

"Он (Нетаньяху - ред.) подтвердил мне, что Израиль принимает предложение (по заложникам - ред.) и что он поддерживает его", - отметил Блинкен. 

По его словам, теперь окончательное решение должен принять ХАМАС. Если это произойдет, то стороны конфликта при участии посредников - США, Египта и Катара - должны достичь договоренностей, как они будут выполнять свои обязанности в рамках сделки. 

В свою очередь Нетаньяху подтвердил, что его страна поддерживает инициативу США. 

 

Что предшествовало

Напомним, в октябре прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Там они похищали и убивали местных жителей - это касалось как мирного населения, так и военных.

После этого Израиль начал операцию на территории Сектора Газа, главной целью которого является ликвидация террористов ХАМАС.

Также страна хочет освободить заложников, которых захватили боевики. Сторонам конфликта уже удавалось договариваться о прекращении огня для того, чтобы освободить похищенных людей.

Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС "ближе, чем когда-либо" к сделке о прекращению огня.

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НетаньяхуХАМАСИзраильЭнтони Блинкен