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Байден о прекращении огня в Газе: к соглашению ближе, чем когда-либо

США, Пятница 16 августа 2024 20:23
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Байден о прекращении огня в Газе: к соглашению ближе, чем когда-либо Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден сообщил, что вскоре могут заключить соглашение о прекращении огня в Газе. Это следствие нескольких попыток «примирения» с участием международных посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Президент Байден заявил, что в настоящее время до заключения соглашения о прекращении огня в Газе мир находится "ближе, чем когда-либо".

Данное заявление президент сделал после последних попыток международных посредников заключить мирное соглашение между Израилем и ХАМАСом, которое находится в состоянии войны на протяжении последних 10 месяцев.

Ситуация в Газе

Напомним, что минувшей осенью, а именно 7 октября, начался вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками во главе с Хамасом. Тогда террористическая организация ХАМАС внезапно атаковала Израиль из воздуха, суши и моря.

Параллельно до запуска тысяч ракет вооруженные боевики взорвали раздельный забор между Израилем и сектором Газа и вторглись из сектора Газа в приграничные израильские поселения, терроризируя мирных жителей и открывая огонь по израильским солдатам.

После убийства топ-вожаков ХАМАС и "Хезболлы" эскалация конфликта на Ближнем Востоке была ожидаемой.

Однако еще до этого ХАМАС дал первоначальное одобрение поддерживаемому США предложения по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Представители группировки тогда отказались от своего ключевого требования.

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