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Ізраїль підтримав пропозицію США щодо угоди з ХАМАС про заручників, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль підтримав угоду з ХАМАСом про звільнення заручників, яку запропонували Сполучені Штати Америки.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Глава Держдепу США перебуває з візитом в Ізраїлі. Сьогодні, 19 серпня, він провів зустріч із прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху.

"Він (Нетаньяху - ред.) підтвердив мені, що Ізраїль приймає пропозицію (щодо заручників - ред.) і що він підтримує її", - зазначив Блінкен.

За його словами, тепер остаточне рішення має ухвалити ХАМАС. Якщо це станеться, то сторони конфлікту за участю посередників - США, Єгипту та Катару - повинні досягти домовленостей, як вони виконуватимуть свої обов'язки в рамках угоди.

У свою чергу Нетаньяху підтвердив, що його країна підтримує ініціативу США.

 

Що передувало

Нагадаємо, у жовтні минулого року бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Там вони викрадали та вбивали місцевих жителів - це стосувалося як мирного населення, так і військових.

Після цього Ізраїль розпочав операцію на території Сектору Газа, головною метою якої є ліквідація терористів ХАМАС.

Також країна хоче звільнити заручників, яких захопили бойовики. Сторонам конфлікту вже вдавалося домовлятися про припинення вогню для звільнення викрадених людей.

Кілька днів тому президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС "ближчі, ніж будь-коли" до угоди про припинення вогню.

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НетаньяхуХАМАСІзраїльЕнтоні Блінкен