Израиль во время авиаудара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР, - СМИ

Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами погиб в результате авиаудара Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times ofIsrael.
Иранское государственное СМИ, как пишет The Times of Israel, подтверждает гибель Салами.
КСИР является одним из главных центров власти в Иране и контролирует арсенал баллистических ракет страны.
В частности Израиль считает, что кроме Салами были ликвидированы:
В то же время официальное иранское информационное агентство IRNA, в свою очередь, опровергает информацию о гибели Багери.
В ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под удар попали Тегеран, а также другие города.
Соединенные Штаты Америки (США), в свою очередь, заявили, что Вашингтон не имеет отношения к операции Израиля, которая получила название "Встающий Лев".
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объявил, что операция Израиля будет продолжаться столько, сколько потребуется. В то же время в ЦАХАЛе заявили, что это лишь первый этап операции.
Как пишут СМИ, в результате атаки Израиля также мог погибнуть командующий армией Ирана Мохаммад Багери.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.