Израиль перенесет операцию в Рафахе в случае договоренности по заложникам, - премьер

Армия Израиля изменит сроки проведения военной операции в городе Рафах на юге Сектора Газа в случае, если достигнет соглашения с боевиками ХАМАС по освобождению заложников.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

"Если мы достигнем соглашения, она (операция – ред.) будет несколько отсрочена. Но это произойдет. Если нам не удастся договориться, мы все равно сделаем это", - заявил премьер-министр Израиля.

По его словам, Израиль одержит победу в войне с ХАМАС через несколько недель после начала военной операции в Рафахе. Он также подчеркнул, что в городе находятся четыре из шести оставшихся батальонов боевиков. Нетаньяху также подтвердил, что стороны ведут переговоры по обмену заложниками, но не привел деталей.

Война Израиля с группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа. На этом фоне Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

Последние переговоры о прекращении огня провалились две недели назад, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг как "бред" предложение ХАМАСа о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было бы завершиться выводом израильских войск.

На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.