Ізраїль перенесе операцію в Рафаху у разі домовленості щодо заручників, - прем'єр

Армія Ізраїлю змінить терміни проведення військової операції у місті Рафах на півдні Сектору Газа у разі, якщо досягне угоди з бойовиками ХАМАС щодо звільнення заручників.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

"Якщо ми досягнемо угоди, її (операцію – ред.) буде дещо відстрочено. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

За його словами, Ізраїль здобуде перемогу у війні з ХАМАС за кілька тижнів після початку військової операції в Рафаху. Він також підкреслив, що в місті знаходяться чотири з шести батальйонів бойовиків, що залишилися. Нетаньягу також підтвердив, що сторони ведуть переговори щодо обміну заручниками, але не навів деталей.

Війна Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. На цьому тлі Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.

Останні переговори про припинення вогню провалилися два тижні тому, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув як "марення" пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яка мала б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.