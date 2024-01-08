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Израиль переходит в менее интенсивную фазу войны в Секторе Газа, - NYT

Фото: Израиль переходит в менее интенсивную фазу войны в Секторе Газа (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Армия Израиля начинает снижать интенсивность боевых действий в Секторе Газа. ЦАХАЛ сокращает количество солдат и авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

С января израильская армия начала уменьшать количество солдат в Секторе Газа. Это будет продолжаться и дальше. Также снижается интенсивность операций на севере анклава. Вместо широкомасштабных маневров израильские военные проводят разовые рейды.

Официальный представитель ЦАХАЛа сообщил, что израильские военные планируют сосредоточиться на южных и центральных районах Газы, где находятся основные базы "ХАМАСа". Они также будут продолжать доставлять гуманитарную помощь жителям анклава. Однако, по словам источника, неясно, станет ли новая фаза конфликта менее опасной для жителей Газы.

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

К слову, разведка Южной Кореи выяснила, что ХАМАС использует оружие из КНДР для войны с Израилем.

Также министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ЦАХАЛ вскоре перейдет к новому этапу операции по уничтожению боевиков ХАМАС в Секторе Газа

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ХАМАСИзраильСектор Газа