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Армия Израиля вскоре перейдет к следующему этапу операций на севере Газа, - Галлант

Понедельник 08 января 2024 16:07
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Армия Израиля вскоре перейдет к следующему этапу операций на севере Газа, - Галлант Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Израильская армия вскоре перейдет к новому этапу операции по уничтожению боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам Галланта, ЦАХАЛ переходит от того, что называлось "фазой интенсивного маневрирования войны" к "разным типам специальных операций".

"Мы близки к следующей фазе на севере, включая город Газа", – говорит Галлант.

Позже он уточнил, что переход к следующей фазе операции начнется "в скором времени".

В то же время ЦАХАЛ заявил, что завершил демонтаж "военной структуры" ХАМАС на севере сектора Газа.

В центральной части Газы и на юге страны продолжаются интенсивные бои.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

Недавно стало известно, что Армия Израиля выведет часть своих бригад из сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяхуназвал три условия , которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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