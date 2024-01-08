Разведка Южной Кореи подтвердила использование ХАМАСом оружия из КНДР

Северокорейское оружие использует группировка ХАМАС в войне с Израилем, несмотря на неоднократное отрицание Пхеньяном соглашений о поставках оружия.

Об этом заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Отмечается, что разведка подтвердила использование боевиками ХАМАС реактивного гранатомета F-7, который производится в КНДР.

Ранее журналисты "Голоса Америки" опубликовали отчет, в котором указано, что детонатор гранатомета F-7, предположительно используемого ХАМАСом, имел комбинацию корейских иероглифов и цифр.

"Детонатор с корейскими иероглифами расположен в средней части ракеты F-7 северокорейского производства", - сообщила разведка.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи собирает и накапливает подробные доказательства вероятных поставок Северной Кореей своего оружия боевикам ХАМАСа.

Что этому предшествовало

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских. Вскоре ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

Позже посол Израиля в Южной Корее Акива Тор заявил, что боевики группировки ХАМАС применили северокорейское оружие для нападения на Израиль.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявлял, что страна опасается атаки со стороны КНДР на фоне нападения террористов ХАМАС на Израиль.