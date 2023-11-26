Израиль получил от ХАМАСа список на освобождение третьей группы заложников.
ХАМАС передал Израилю список третьей группы заложников, готовых к освобождению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Израиль получил список заложников, которых планируется освободить в воскресенье от ХАМАСа, переданный Катаром, сообщил The Times of Israel чиновник, знакомый с ситуацией.
Катар выступает посредником между Израилем и ХАМАСом.
Это будет третий день ранее объявленного четырехдневного перемирия. Есть вероятность, что оно будет продлено с освобождением новых похищенных.
Канцелярия премьер-министра сообщает, что Израиль уведомил семьи, чьи близкие включены в список.
Освобождение заложников
Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.
Первый обмен состоялся 24 ноября. ХАМАС освободил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.
25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.
Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.
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