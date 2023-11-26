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Израиль получил от ХАМАСа список на освобождение третьей группы заложников.

Тель-Авив, Воскресенье 26 ноября 2023 05:17
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Израиль получил от ХАМАСа список на освобождение третьей группы заложников. Фото: ХАМАС передал Израилю список на освобождение новой группы заложников (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ХАМАС передал Израилю список третьей группы заложников, готовых к освобождению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Израиль получил список заложников, которых планируется освободить в воскресенье от ХАМАСа, переданный Катаром, сообщил The Times of Israel чиновник, знакомый с ситуацией.

Катар выступает посредником между Израилем и ХАМАСом.

Это будет третий день ранее объявленного четырехдневного перемирия. Есть вероятность, что оно будет продлено с освобождением новых похищенных.

Канцелярия премьер-министра сообщает, что Израиль уведомил семьи, чьи близкие включены в список.

Освобождение заложников

Израиль подписал соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Сроки прекращения огня могут продолжаться, если ХАМАС продолжит выполнять договоренности.

Первый обмен состоялся 24 ноября. ХАМАС освободил 24 человека - 13 граждан Израиля и 11 иностранных граждан. Их доставили в больницы по всему Израилю, где они встретятся со своими близкими.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных заложников ХАМАСа, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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