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Ізраїль отримав від ХАМАС список на визволення третьої групи заручників.

Тель Авів, Неділя 26 листопада 2023 05:17
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Ізраїль отримав від ХАМАС список на визволення третьої групи заручників. Фото: ХАМАС передав Ізраїлю список на визволення нової групи заручників (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ХАМАС передав Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Ізраїль отримав список заручників, яких планується звільнити в неділю від ХАМАСу, переданий Катаром, повідомив чиновник, знайомий із ситуацією, The Times of Israel.

Катар виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАСом.

Це буде третій день раніше оголошеного чотириденного перемир'я. Є ймовірність, що його буде продовжено зі звільненням нових викрадених.

Канцелярія прем'єр-міністра повідомляє, що Ізраїль повідомив сім'ї, близькі яких включені до списку.

Звільнення заручників

Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо ХАМАС продовжить виконувати домовленості.

Перший обмін відбувся 24 листопада. ХАМАС звільнив 24 особи - 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю , де вони зустрінуться зі своїми близькими.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників ХАМАСу , що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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