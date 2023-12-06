RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Израиль окружил дом лидера ХАМАС в Секторе Газа, - Нетаньяху

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные сумели окружить дом лидера ХАМАС Яхьи Синвара на юге Сектора Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Вчера вечером я сказал, что наши силы могут добраться до любого места в Секторе Газа. Теперь они окружили дом Синвара", - рассказал глава израильского правительства. 

По его словам, дом Синвара - не крепость и лидер ХАМАС все еще может сбежать. Но его поимка "является вопросом времени". 

Нетаньяху не уточнил, где именно в Секторе Газе находится дом. Синвар родом из Хан-Юниса (город на юге Сектора Газа). 

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, уже несколько недель продолжается наземная операция Израиля в Секторе Газа. За это время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла взять под контроль северную часть палестинского анклава, включая крупнейший город Газа. 

Сейчас же израильские военные продвигаются на юг в рамках своей операции против террористов. 

Еще вчера, 5 декабря, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви заявил, что Израиль окружает город Хан-Юнис - второй по величине населенный пункт в Секторе Газа. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуХАМАСИзраильПалестинаСектор Газа