UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Газа, - Нетаньяху

Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові зуміли оточити будинок лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара на півдні Сектору Газа.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вчора ввечері я сказав, що наші сили можуть дістатися будь-якого місця в Секторі Газа. Тепер вони оточили будинок Сінвара", - розповів голова ізраїльського уряду.

За його словами, будинок Сінвара - не фортеця, і лідер ХАМАС все ще може втекти. Але його затримання "є питанням часу".

Нетаньяху не уточнив, де саме у Секторі Газа знаходиться будинок. Сінвар родом з Хан-Юніса (місто на півдні Сектору Газа).

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, вже кілька тижнів триває наземна операція Ізраїлю у Секторі Газа. За цей час Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) спромоглася взяти під контроль північну частину палестинського анклаву, включаючи найбільше місто Газа.

Зараз ізраїльські військові просуваються на південь у рамках своєї операції проти терористів.

Ще вчора, 5 грудня, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві заявив, що Ізраїль оточує місто Хан-Юніс - другий за величиною населений пункт у Секторі Газа.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НетаньяхуХАМАСІзраїльПалестинаСектор Газа