Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Газа, - Нетаньяху

"Вчора ввечері я сказав, що наші сили можуть дістатися будь-якого місця в Секторі Газа. Тепер вони оточили будинок Сінвара", - розповів голова ізраїльського уряду.

За його словами, будинок Сінвара - не фортеця, і лідер ХАМАС все ще може втекти. Але його затримання "є питанням часу".

Нетаньяху не уточнив, де саме у Секторі Газа знаходиться будинок. Сінвар родом з Хан-Юніса (місто на півдні Сектору Газа).

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, вже кілька тижнів триває наземна операція Ізраїлю у Секторі Газа. За цей час Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) спромоглася взяти під контроль північну частину палестинського анклаву, включаючи найбільше місто Газа.

Зараз ізраїльські військові просуваються на південь у рамках своєї операції проти терористів.

Ще вчора, 5 грудня, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві заявив, що Ізраїль оточує місто Хан-Юніс - другий за величиною населений пункт у Секторі Газа.