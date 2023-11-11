Израиль обновил данные о потерях из-за вторжения ХАМАС: количество погибших уменьшилось

Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят рассказал в пятницу, 10 ноября, что число погибших в результате атаки террористов было пересмотрено.

"Около 1200 являются официальным количеством жертв резни 7 октября", – сообщил Хаят.

Причину пересмотра прошлой оценки он не указал. Утверждается, что данные о количестве погибших, включающих иностранцев, "не являются окончательными" и они могут снова измениться, когда идентифицируют все тела.

Следует отметить, что по предварительной оценке Иерусалима из-за нападения ХАМАС на юг Израиля погибли более 1400 человек.

Эвакуация Украинцев из Сектора Газа

После начала боевых действий между террористами ХАМАС и армии Израиля в Секторе Газа на территории анклава застряли сотни украинцев. Согласно последним данным, там находились 357 украинцев. В основном это женщины и дети. Среди них ранены.

1 ноября Египет разрешил выезд иностранцев из Газы через КПП "Рафах", после чего МИД Украины сообщил, что готовит эвакуацию.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из сектора Газа удалось вывезти 160 украинцев. Он отметил, что на этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина.