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Из Сектора Газа эвакуированы еще 160 украинцев, - Зеленский

Израиль, Пятница 10 ноября 2023 10:14
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Из Сектора Газа эвакуированы еще 160 украинцев, - Зеленский Фото: из Сектора Газа эвакуированы еще 160 украинцев (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки и ночь из Сектора Газа удалось вывезти из Сектора Газа 160 украинцев. Еще эвакуированы 9 граждан Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"За минувшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы", – рассказал он.

Он отметил, что на этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина.

"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", - констатировал президент.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Это уже вторая группа украинцев, эвакуированных из анклава. До этого, 7 ноября из Сектора Газа была вывезена первая группа украинцев в составе 43 человек. Комментируя первую удачную операцию, спикер МИДа Олег Николенко отмечал, что уже есть разрешение на вывоз следующих групп украинских граждан. Эвакуация была запланирована на 8 и 9 нояббря.

Напомним, по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которые он озвучил до старта эвакуации, на территории Сектора Газа находились около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

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