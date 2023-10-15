Израиль обстрелял сирийский аэропорт Алеппо

В ночь на 15 октября Израиль нанес ракетный удар по сирийскому аэропорту Алеппо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание пишет, что военные атаковали аэропорт города Алеппо на севере Сирии второй раз через неделю. Перед этим со стороны Сирии на территорию Израиля прилетели две ракеты.

Сообщается, что в результате удара ЦАХАЛ аэропорт был выведен из строя. Позже Минобороны Сирии подтвердило эту информацию.

"Израиль нанес воздушный удар со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальному ущербу аэропорту и его выходу из строя", - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в сети распространяется видео якобы удара по аэропорту, его достоверность подтвердить пока не удалось.

خروج مطار #حلب عن الخدمة



يا أمير النحل بآخر الفيديو pic.twitter.com/7YjG5ZIUoz— المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) October 14, 2023

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

При этом Израиль объявил о состоянии войны и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

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