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Ізраїль обстріляв сирійський аеропорт Алеппо

Неділя 15 жовтня 2023 01:08
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Ізраїль обстріляв сирійський аеропорт Алеппо Фото: Ізраїль обстріляв сирійський аеропорт Алеппо (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 15 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському аеропорту Алеппо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання пише, що військові атакували аеропорт міста Алеппо на півночі Сирії вдруге за тиждень. Перед цим з боку Сирії на територію Ізраїля прилетіли дві ракети.

Повідомляється, що внаслідок удару ЦАХАЛ аеропорт було виведено з ладу. Пізніше Міноборони Сирії підтвердило цю інформацію.

"Ізраїль здійснив повітряний удар з боку Середземного моря, на захід від Латакії, по міжнародному аеропорту Алеппо, що призвело до матеріальних збитків аеропорту та його виходу з ладу", - повідомили в відомстві.

Крім цього, в мережі шириться відео нібито удару по аеропорту, його достовірність підтвердити поки не вдалося.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари територією Ізраїлю.

Упродовж тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

При цьому Ізраїль оголосив про стан війни і обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїлю закликала жителів сектору Газа евакуюватись на південь. На це їм дали день. ООН розкритикувала заклики Ізраїлю ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

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