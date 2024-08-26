Иран не хочет усиления напряженности с Израилем, однако этого не боится, - МИД страны

Иран не стремится усиливать напряженность на Ближнем Востоке, но этого не опасается. Страна все еще готовится к ответу на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Гании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, которое передает Reuters .

Отмечается, что об этом он сообщил своему итальянскому коллеге, главе МИД Италии Антонио Таяни, во время телефонного разговора. Его опубликовало министерство иностранных дел Ирана.

"Иран не стремится усилить напряженность. Однако он не боится этого", – заявил он.

Согласно его словам, ответ Ирана на убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании будет "определенным, просчитанным и точным".

Ситуация на Ближнем Востоке

Новый военный конфликт между Сектором Газа и Израилем начался 7 октября прошлого года по вторжению боевиков ХАМАС на территорию Израиля, что привело к гибели около 1200 человек и захвату около 250 заложников. Иран изначально поддерживает группировку ХАМАС. Он является участником конфликта, ведь неоднократно помогал обстреливать территорию Израиля и снабжал боевиков ХАМАС вооружением.

Ситуация накалилась еще больше в июле этого года. Она начала приобретать все большую эскалацию после смертоносного ракетного удара террористов "Хезболлы" по Голанским высотам в Израиле, в результате которого погибли находившиеся на футбольном поле дети.

В ответ был ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАСа в пригороде Бейрута. Позже в Тегеране был убит политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Гании. С этого времени мир стал опасаться развертывания полномасштабной войны в регионе против Израиля.