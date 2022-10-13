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Почему россияне используют иранские дроны для ударов по зданиям: объяснение военных

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Украина, Четверг 13 октября 2022 13:12
Почему россияне используют иранские дроны для ударов по зданиям: объяснение военных Фото: оккупанты бьют иранскими дронами по инфраструктурным объектам (twitter com syr_mil_wik)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе Shahed-136 преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам. Для атак военных позиций они малоэффективны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что они пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, лишают нас воды, тепла, электричества. Это исходя из тактико-технической характеристики и назначения этих дронов-камикадзе, поскольку они срабатывают как спички", - заявила спикер.

Гуменюк объяснила, что удар дронов похож на попадание молнии. Он поджигает объект и выводит из строя не взрывом, а пожаром.

"Использование их (дронов-камикадзе - ред.) по позициям, местам скопления людей не столь эффективно", - отметила она.

Напомним, ночью оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе.

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