Почему россияне используют иранские дроны для ударов по зданиям: объяснение военных
Российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе Shahed-136 преимущественно для ударов по зданиям и инфраструктурным объектам. Для атак военных позиций они малоэффективны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.
"То, что они пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, лишают нас воды, тепла, электричества. Это исходя из тактико-технической характеристики и назначения этих дронов-камикадзе, поскольку они срабатывают как спички", - заявила спикер.
Гуменюк объяснила, что удар дронов похож на попадание молнии. Он поджигает объект и выводит из строя не взрывом, а пожаром.
"Использование их (дронов-камикадзе - ред.) по позициям, местам скопления людей не столь эффективно", - отметила она.
Напомним, ночью оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе.
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