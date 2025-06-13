Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов после ударов по Ирану

Армия Израиля мобилизует десятки тысяч резервистов. Это произошло после массированного удара по Ирану 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Генштаба Израиля Эяля Замира.

Он отметил, что для Израиля "это решающие дни", а страна "находится в начале нового этапа операции по укреплению будущего".

"Мы находимся в центре исторической кампании, которой еще не знало наше государство. Это критическая операция, направленная на предотвращение экзистенциальной угрозы со стороны врага, который имеет целью нас уничтожить", - сказал глава Генштаба.

По его словам ЦАХАЛ начал операцию, потому что "пришло время". Замир также предупредил жителей Израиля об опасности со стороны Ирана.

"В этот момент я прошу вас поддержать солдат ЦАХАЛа и силы безопасности, которые с решимостью действуют на всех фронтах - и рядом, и далеко. Они защищают нас всех, рискуя собственной жизнью. Мы мобилизуем десятки тысяч резервистов и готовимся на всех границах. Я предупреждаю: каждый, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену", - сказал он.

Удар Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, в частности в Тегеране и других городах. Операция получила название "Львиный народ".

США официально заявили, что не причастны к атаке. В Израиле сразу объявили чрезвычайное положение из-за угрозы ответа со стороны Тегерана. В стране отменили все публичные мероприятия, закрыли школы и предприятия.

Премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. СМИ также сообщали о второй волне ударов по Ирану.

Также израильские и иранские СМИ пишут о ликвидации командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Хоссейна Салами, а также начальника штаба иранской армии Мохаммада Багери, других членов генерального штаба и ученых-ядерщиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.