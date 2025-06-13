Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів після ударів по Ірану

Армія Ізраїлю мобілізує десятки тисяч резервістів. Це сталося після масованого удару по Ірану 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Генштабу Ізраїлю Еяля Заміра.

Він зазначив, що для Ізраїлю "це вирішальні дні", а країна "перебуває на початку нового етапу операції зі зміцнення майбутнього".

"Ми перебуваємо в центрі історичної кампанії, якої ще не знала наша держава. Це критична операція, спрямована на запобігання екзистенційній загрозі з боку ворога, який має на меті нас знищити", - сказав голова Генштабу.

За його словами ЦАХАЛ розпочав операцію, бо "настав час". Замір також попередив жителів Ізраїля про небезпеку з боку Ірану.

"У цей момент я прошу вас підтримати солдатів ЦАХАЛу та сили безпеки, які з рішучістю діють на всіх фронтах - і поруч, і далеко. Вони захищають нас усіх, ризикуючи власним життям. Ми мобілізуємо десятки тисяч резервістів і готуємося на всіх кордонах. Я попереджаю: кожен, хто намагатиметься кинути нам виклик, заплатить високу ціну", - сказав він.

Удар Ізраїлю по Ірану

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану, зокрема в Тегерані та інших містах. Операція отримала назву "Левиний народ".

США офіційно заявили, що не причетні до атаки. В Ізраїлі одразу оголосили надзвичайний стан через загрозу відповіді з боку Тегерана. В країні скасували всі публічні заходи, закрили школи й підприємства.

Прем’єр Біньямін Нетаньягу наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. ЗМІ також повідомляли про другу хвилю ударів по Ірану.

Також ізраїльські та іранські ЗМІ пишуть про ліквідацію командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану Хоссейна Саламі, а також начальника штабу іранської армії Мохаммада Багері, інших членів генерального штабу та вчених-ядерників.

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