Израиль мог ликвидировать главу армии Ирана и высокопоставленных ученых-ядерщиков

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня армия Израиля атаковала ядерные и военные объекты Ирана. Под ударом были Тегеран и другие города Ирана.

В США заявили, что не имеют отношения к операции, которая получила название "Встающий Лев".

Однако Израиль сразу подготовился к ответу Тегерана. В стране ввели чрезвычайное положение, отменили мероприятия, закрыли школы и предприятия.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. ЦАХАЛ также сообщил, что это лишь первый этап операции.

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