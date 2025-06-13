Ізраїль міг ліквідувати голову армії Ірану та високопоставлених вчених-ядерників

Ізраїль атакував Іран

В ніч на 13 червня армія Ізраїлю атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану. Під ударом були Тегеран та інші міста Ірану.

В США заявили, що не мають стосунку до операції, яка отримала назву "Левиний народ".

Проте Ізраїль відразу підготувався до відповіді Тегерану. У країні запровадили надзвичайний стан, скасували заходу, закрили школи і підприємства.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. ЦАХАЛ також повідомив, що це лише перший етап операції.

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