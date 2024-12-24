Армия Израиля ликвидировала террориста, отвечавшего за безопасность ХАМАС
Израильские военные ликвидировали руководителя Управления безопасности палестинской группировки ХАМАС. Он скрывался в командном центре, расположенном в здании бывшей школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Террорист Тарват Мухаммед Ахмед Альбек работал в командно-контрольном центре, размещенном в здании, ранее служившем школой "Мусы ибн Нусайра" в Дурай Таффа.
В ЦАХАЛ отметили, что "Управление безопасности ХАМАС" готовит разведывательные оценки, которые помогают в принятии решений.
Также это ведомство отвечает за безопасность высокопоставленных членов группировки, предоставляя им места для укрытия, чтобы обеспечить продолжение их военной деятельности.
"Альбек был центральной фигурой в механизмах безопасности, а также играл важную роль в процессе принятия решений", - говорится в сообщении.
Перед ударом израильские военные приняли многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению. В частности, для атаки использовались высокоточные боеприпасы, наблюдение с воздуха и дополнительная разведка.
Ликвидация Израилем исламских террористов
В понедельник, 23 декабря, Минобороны Израиля впервые официально признало свою причастность к ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании, которая произошла 31 июля в Тегеране.
Также на днях израильская авиация ликвидировала одного из руководителей сети террористов "Тулькарм", действующей на западном берегу реки Иордан.
А 12 декабря военные Израиля убили командиров ХАМАСа, которые были причастны к вторжению из Сектора Газа 7 октября 2023 года.
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