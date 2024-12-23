Израиль впервые подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Хании в Тегеране

Ликвидация лидера ХАМАС Исмаила Хании была операцией Израиля. Убийство произошло летом в Тегеране.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре (хуситов - ред.) и обезглавим их лидеров. Так же, как мы поступили с Ханией, Синваром (лидером ХАМАС Яхья Синваром - ред.) и Насраллой (лидером “Хезболлы” Хасаном Насраллой - ред.) в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим в Ходейде и Сане (йеменские города - ред.)", - отметил Кац.

Кац обратился к йеменским хуситам, которые обстреливают израильскую территорию ракетами. Министр напомнил, что Израиль победил ХАМАС и "Хезболлу", а также "ослепил" системы противовоздушной обороны в Иране и повредил системы производства иранских ракет.

Ликвидация Хании

Напомним, 31 июля стало известно, что в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Хания. Это произошло после того, как Хания посетил инаугурацию президента Ирана Масуда Пазешкиана.

Ханию ликвидировали, когда он находился в резиденции для ветеранов на севере Тегерана. ХАМАС обвинил Израиль в авиаударе.

При этом официальные лица Израиля до сегодняшнего дня не признавали, что их страна причастна к ликвидации Хании.

Детально о ликвидации Хании - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.