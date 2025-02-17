Израиль ликвидировал высокопоставленного боевика ХАМАС в Ливане

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Напомним, с конца января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. В его ходе Израиль отпускает палестинских заключенных, а боевики ХАМАС - израильских заложников.

Последний обмен произошел в субботу, 15 февраля, ХАМАС отпустил трех заложников.

Примечательно, что ранее боевики ХАМАС угрожали не отпускать заложников, поскольку Израиль якобы нарушил перемирие.

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил, что если боевики не отпустят заложников, интенсивные боевые действия в Секторе Газа будут продолжены.

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