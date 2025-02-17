RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Израиль ликвидировал высокопоставленного боевика ХАМАС в Ливане

Иллюстративное фото: авиация Израиля ударила по Ливану (x.com/IAFsite)
Автор: Иван Носальский

Израильские воины нанесли авиаудар по городу Сайда (Ливан). В результате атаки был ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАС Мухаммад Шахин.

Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как утверждают в ЦАХАЛ, Шахин был главой операций ХАМАСа в Ливане.

В частности, ликвидированный боевик участвовал в организации террористических атак против израильских граждан при иранском финансировании и руководстве.

"Шахин был важным источником знаний в организации и на протяжении всей войны участвовал в организации различных террористических атак, включая ракетные обстрелы израильского тыла", - уточнили в Армии обороны Израиля. 

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Напомним, с конца января между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. В его ходе Израиль отпускает палестинских заключенных, а боевики ХАМАС - израильских заложников.

Последний обмен произошел в субботу, 15 февраля, ХАМАС отпустил трех заложников.

Примечательно, что ранее боевики ХАМАС угрожали не отпускать заложников, поскольку Израиль якобы нарушил перемирие.

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил, что если боевики не отпустят заложников, интенсивные боевые действия в Секторе Газа будут продолжены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильЛиванАвиаудары