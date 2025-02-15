ХАМАС освободил еще трех израильских заложников во время шестого обмена
Боевики группировки ХАМАС освободили еще трех израильских заложников 15 февраля. Израиль по соглашению должен освободить 369 палестинских заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и "Новости Израиля".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что террористы передали Красному Кресту трех заложников, которых захватили во время нападения 7 октября 2023 года. Они пробыли в плену 498 дней.
Сегодня были освобождены - Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины).
Израиль взамен обязался отпустить из тюрем 369 палестинских заключенных. Из них 36 были приговорены к пожизненному заключению. Еще 333 - жители Сектора Газа, арестованные после 7 октября 2023 года.
Стоит добавить, что это уже шестой обмен заложниками между Израилем и ХАМАС.
Соглашение Израиля и ХАМАС
Напомним, Израиль и ХАМАС при посредниках заключили соглашение для освобождения заложников и палестинских заключенных. В рамках соглашения в Секторе Газа было установлено перемирие.
В минувшую субботу, 8 февраля, ХАМАС освободил трех заложников, которые удерживались террористами с 7 октября 2023 года. В обмен Израиль освободил 183 заключенных.
Всего в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа операции был освобожден 21 заложник (16 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 17 заложников.
В ходе первой фазы соглашения Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных, включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.
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