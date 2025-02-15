ХАМАС освободил еще трех израильских заложников во время шестого обмена

Боевики группировки ХАМАС освободили еще трех израильских заложников 15 февраля. Израиль по соглашению должен освободить 369 палестинских заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и "Новости Израиля".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что террористы передали Красному Кресту трех заложников, которых захватили во время нападения 7 октября 2023 года. Они пробыли в плену 498 дней.

Сегодня были освобождены - Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины).

Израиль взамен обязался отпустить из тюрем 369 палестинских заключенных. Из них 36 были приговорены к пожизненному заключению. Еще 333 - жители Сектора Газа, арестованные после 7 октября 2023 года.

Стоит добавить, что это уже шестой обмен заложниками между Израилем и ХАМАС.