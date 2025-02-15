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ХАМАС освободил еще трех израильских заложников во время шестого обмена

Иерусалим, Суббота 15 февраля 2025 14:56
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ХАМАС освободил еще трех израильских заложников во время шестого обмена Фото: ХАМАС освободил еще трех израильских заложников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Боевики группировки ХАМАС освободили еще трех израильских заложников 15 февраля. Израиль по соглашению должен освободить 369 палестинских заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и "Новости Израиля".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что террористы передали Красному Кресту трех заложников, которых захватили во время нападения 7 октября 2023 года. Они пробыли в плену 498 дней.

Сегодня были освобождены - Александр Труфанов (гражданин Израиля и России), Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США), Яир Горн (гражданин Израиля, репатриант из Аргентины).

Израиль взамен обязался отпустить из тюрем 369 палестинских заключенных. Из них 36 были приговорены к пожизненному заключению. Еще 333 - жители Сектора Газа, арестованные после 7 октября 2023 года.

Стоит добавить, что это уже шестой обмен заложниками между Израилем и ХАМАС.

Соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, Израиль и ХАМАС при посредниках заключили соглашение для освобождения заложников и палестинских заключенных. В рамках соглашения в Секторе Газа было установлено перемирие.

В минувшую субботу, 8 февраля, ХАМАС освободил трех заложников, которые удерживались террористами с 7 октября 2023 года. В обмен Израиль освободил 183 заключенных.

Всего в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа операции был освобожден 21 заложник (16 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 17 заложников.

В ходе первой фазы соглашения Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных, включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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