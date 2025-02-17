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Ізраїль ліквідував високопоставленого бойовика ХАМАС у Лівані

Ілюстративне фото: авіація Ізраїлю вдарила по Лівану (x.com/IAFsite)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські воїни завдали авіаудару по місту Сайда (Ліван). Унаслідок атаки було ліквідовано високопоставленого командира ХАМАС Мухаммада Шахіна.

Про це йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як стверджують у ЦАХАЛ, Шахін був главою операцій ХАМАСу в Лівані.

Зокрема, ліквідований бойовик брав участь в організації терористичних атак проти ізраїльських громадян за іранського фінансування і керівництва.

"Шахін був важливим джерелом знань в організації і протягом усієї війни брав участь в організації різних терористичних атак, включно з ракетними обстрілами ізраїльського тилу", - уточнили в Армії оборони Ізраїлю.

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, з кінця січня між Ізраїлем і ХАМАС діє режим припинення вогню. Під час нього Ізраїль відпускає палестинських в'язнів, а бойовики ХАМАС - ізраїльських заручників.

Останній обмін відбувся в суботу, 15 лютого, ХАМАС відпустив трьох заручників.

Примітно, що раніше бойовики ХАМАС погрожували не відпускати заручників, оскільки Ізраїль нібито порушив перемир'я.

У відповідь прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пригрозив, що якщо бойовики не відпустять заручників, інтенсивні бойові дії в Секторі Газа будуть продовжені.

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ХАМАСІзраїльЛіванАвіаудари