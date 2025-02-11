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Нетаньяху пригрозил возобновить интенсивные бои в Секторе Газа и назвал условие

Вторник 11 февраля 2025 19:45
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Нетаньяху пригрозил возобновить интенсивные бои в Секторе Газа и назвал условие Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль может возобновить боевые действия в Секторе Газа. Это произойдет, если ХАМАС не отпустит заложников в субботу, 15 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы прекращение огня закончится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боевым действиям, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен", - подчеркнул глава израильского правительства.

При этом The Times of Israel пишет, что, по словам израильского чиновника, в субботу боевики должны освободить еще девять заложников.

Заявления ХАМАС

Напомним, ранее спикер "Бригад Аль-Кассама" Абу Обейда заявил о том, что Израиль якобы не выполняет соглашение о прекращении огня.

Поэтому ХАМАС требует от израильских властей “компенсаций”. В случае, если этого не произойдет, боевики не отпустят заложников 15 февраля.

В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что подобные заявления ХАМАС - это явное нарушение перемирия.

Поэтому он приказал израильским воинам готовится "к любому возможному сценарию” в Секторе Газа".

Стоит заметить, что перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС начало действовать меньше месяца назад.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль
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